Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич обозначил задачи «Зенита» на новый сезон Единой лиги

Секулич обозначил задачи «Зенита» на новый сезон Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич прокомментировал своё назначение в новую команду, с которой он подписал контракт в межсезонье Единой лиги ВТБ — 2025. Напомним, ранее Секулич возглавлял краснодарский клуб «Локомотив-Кубань».

«Я считаю, что мы можем быть довольны тем, как завершили трансферное окно и укомплектовали команду. Приглашение таких игроков, как Димитриевич, Рэндольф и Роберсон, а также поддержка и стратегическое видение Сани Бечировича, — всё это ясно демонстрирует амбиции клуба бороться за самые высокие цели. Это баскетболисты с опытом выступлений на уровне Евролиги, которые не только усиливают наш состав своим мастерством, но и привносят необходимый соревновательный настрой.

На данный момент команда находится на привычной стадии для этого отрезка предсезонной подготовки: мы продолжаем искать оптимальное взаимопонимание, формируем «химию» и баланс, но уже сейчас видно, что у нас есть глубина, вариативность и возможность играть в разном темпе. Нам, безусловно, потребуется время, чтобы выстроить систему, в которой каждый игрок будет чувствовать себя уверенно и понимать свою роль. Я убеждён, что, если мы будем трудиться дисциплинированно и последовательно, у этой команды есть все шансы оправдать ожидания и успешно сражаться за трофеи.

Я хочу, чтобы моя команда демонстрировала высокий уровень энергии, настоящий соревновательный дух и игровую дисциплину. Важно не только то, какой результат мы показываем, но и как мы играем: как реагируем на давление, как быстро принимаем новые принципы и насколько сплочённо действуем на площадке.

В конечном счёте, независимо от индивидуального таланта и статистики, главное — это командная работа и готовность каждого выкладываться ради общей цели. Именно этот подход я стремлюсь привить «Зениту» — идею о том, что настоящее качество проявляется тогда, когда все верят друг в друга и ставят командные интересы выше личных амбиций. Этот дух я перенёс из сборной, из опыта работы с Лукой и всей командой, и стараюсь привнести его в нашу каждодневную работу в «Зените», — приводит слова Секулича Mondo.

Сейчас читают:
Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето? Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android