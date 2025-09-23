Секулич обозначил задачи «Зенита» на новый сезон Единой лиги

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич прокомментировал своё назначение в новую команду, с которой он подписал контракт в межсезонье Единой лиги ВТБ — 2025. Напомним, ранее Секулич возглавлял краснодарский клуб «Локомотив-Кубань».

«Я считаю, что мы можем быть довольны тем, как завершили трансферное окно и укомплектовали команду. Приглашение таких игроков, как Димитриевич, Рэндольф и Роберсон, а также поддержка и стратегическое видение Сани Бечировича, — всё это ясно демонстрирует амбиции клуба бороться за самые высокие цели. Это баскетболисты с опытом выступлений на уровне Евролиги, которые не только усиливают наш состав своим мастерством, но и привносят необходимый соревновательный настрой.

На данный момент команда находится на привычной стадии для этого отрезка предсезонной подготовки: мы продолжаем искать оптимальное взаимопонимание, формируем «химию» и баланс, но уже сейчас видно, что у нас есть глубина, вариативность и возможность играть в разном темпе. Нам, безусловно, потребуется время, чтобы выстроить систему, в которой каждый игрок будет чувствовать себя уверенно и понимать свою роль. Я убеждён, что, если мы будем трудиться дисциплинированно и последовательно, у этой команды есть все шансы оправдать ожидания и успешно сражаться за трофеи.

Я хочу, чтобы моя команда демонстрировала высокий уровень энергии, настоящий соревновательный дух и игровую дисциплину. Важно не только то, какой результат мы показываем, но и как мы играем: как реагируем на давление, как быстро принимаем новые принципы и насколько сплочённо действуем на площадке.

В конечном счёте, независимо от индивидуального таланта и статистики, главное — это командная работа и готовность каждого выкладываться ради общей цели. Именно этот подход я стремлюсь привить «Зениту» — идею о том, что настоящее качество проявляется тогда, когда все верят друг в друга и ставят командные интересы выше личных амбиций. Этот дух я перенёс из сборной, из опыта работы с Лукой и всей командой, и стараюсь привнести его в нашу каждодневную работу в «Зените», — приводит слова Секулича Mondo.