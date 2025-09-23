Тренер «Зенита» Секулич раскрыл истинное значение Суперкубка Единой лиги — 2025

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич поделился своим мнением о предстоящем Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2025, стартующем завтра, 24 сентября.

«Предстоящий турнир имеет для нас большое значение: именно в таких серьёзных матчах мы сможем понять, над чем ещё нужно работать и что уже приносит результат.

Это будет ценный опыт накануне сезона, в котором у нас большие амбиции, и я уверен, что эти игры помогут нам сделать важный шаг вперёд», — приводит слова Секулича Mondo.

Напомним, в первом матче «Зенит» встретится с дебютантом Евролиги — клубом «Дубай» из ОАЭ. Кроме того, Секулич уже работал в Единой лиге: ранее он возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань».