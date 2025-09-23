Кто станет победителем Суперкубка Единой лиги в 2025 году?

Завтра, 24 сентября, в Белграде начинается юбилейный, пятый Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2025. Впервые в истории соревнование пройдёт за пределами России и соберёт сильнейшие команды: российские ЦСКА и «Зенит», а также сербскую «Црвену Звезду» и дебютанта из ОАЭ — клуб «Дубай», который выступает в Евролиге.

Турнир будет проведён по системе «Финал четырёх». Уже в первый день состоятся полуфинальные встречи: ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой», а «Зенит» — с «Дубаем». «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе и выбрать, кто, по вашему мнению, станет победителем турнира — ЦСКА, «Зенит», «Дубай» или «Црвена Звезда».

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.