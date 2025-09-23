Скидки
Представлен состав тренировочного лагеря «Бруклина» с Егором Дёминым

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» объявила состав на тренировочный лагерь клуба. В ростер команды на тренировочный лагерь попал 21 баскетболист.

Среди тех, кто попал в список, в том числе и игроки на двустороннем контракте — Тайсон Этьенн и И Джей Лидделл.

Разумеется, в список частников тренировочного лагеря попал и 19-летний российский защитник Егор Дёмин, выбранный под восьмым номером на недавнем драфте НБА.

Ранее североамериканский спортивный портал NBA Analysis опубликовал перечень игроков «Бруклин Нетс», за которыми, по их мнению, будет особенно интересно следить в сезоне-2025/2026 НБА.

В этот список, помимо Дёмина, попали центровой Николас Клэкстон и форвард Майкл Портер, который недавно присоединился к «Бруклину» в результате обмена из «Денвер Наггетс».

