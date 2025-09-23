Тео Пинсон назвал Бена Симмонса «посмешищем» и усомнился в его будущем в НБА

Бывший игрок НБА Тео Пинсон считает, что карьера Бена Симмонса близка к завершению. По его мнению, защитник «сломался» ещё в «Филадельфии» и с тех пор не смог вернуть уверенность в себе. Об этом сообщает The Sports Rush.

«Он не может позволить себе сыграть плохо, а это невозможно. Даже у Леброна Джеймса или Кевина Дюранта бывают неудачные матчи. Но для Симмонса это конец света. Он боится бросить трёхочковый, боится пойти в проход, выполнить лэй-ап или забить сверху.

Посмотрите его школьные и студенческие матчи — он бросал по кольцу. В Филадельфии его сломали, и теперь он даже не знает, будет ли продолжать играть в НБА. Несправедливо, но он стал посмешищем», — приводит слова Пинсона The Sport Rush со ссылкой на подкаст ToTheBaha.