Калатес: Яннис может пойти в «Макдоналдс» и спокойно подождать товарищей

Греческий разыгрывающий Ник Калатес рассказал о том, каким он видит Янниса Адетокунбо вне баскетбольной площадки. По словам игрока, лидер «Милуоки Бакс» ведёт себя очень непринужденно и не демонстрирует статус звезды мирового уровня.

«Он замечательный парень. Вне площадки даже лучше, чем на ней, хотя и работает каждый день. По его поведению и не скажешь, что он входит в тройку лучших игроков мира. Яннис ведёт себя как обычный человек. Он может шутить, быть смешным, легко общается с другими.

С ним приятно находиться в одной команде. Он никогда не будет держаться свысока — это тот человек, который спокойно пойдёт есть в «Макдоналдсе» вместе со всеми», — сказал Калатес в подкасте Euro Insiders.