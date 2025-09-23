Единая лига не вошла в рейтинг лучших баскетбольных лиг Европы от Eurohoops

Авторитетный порта Eurohoops представил рейтинг десятка лучших баскетбольных европейских лиг предстоящего сезона.
Примечательно, что в список не попала Единая лига — Россия остаётся исключённой из всех континентальных соревнований.
Основными критериями построения рейтинга были конкурентоспособность участвующих команд в лигах, запас прочности, бюджеты, качество состава и перспективы роста.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. ACB Liga Endesa — Испания (-).
2. BSL — Турция (-).
3. HEBA Basket League — Греция (+3).
4. Betclic ELITE ProA — Франция (-1).
5. AdmiralBet Лига ABA (+2).
6. Lega Basket Serie A — Италия (-2).
7. easyCredit BBL — Германия (-2).
8. Winner’s League — Израиль (-).
9. Betsafe LKL — Литва (-).
10. Orlen Basket Liga — Польша (-).