Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Единая лига не вошла в рейтинг лучших баскетбольных лиг Европы от Eurohoops

Авторитетный порта Eurohoops представил рейтинг десятка лучших баскетбольных европейских лиг предстоящего сезона.

Примечательно, что в список не попала Единая лига — Россия остаётся исключённой из всех континентальных соревнований.

Основными критериями построения рейтинга были конкурентоспособность участвующих команд в лигах, запас прочности, бюджеты, качество состава и перспективы роста.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. ACB Liga Endesa — Испания (-).

2. BSL — Турция (-).

3. HEBA Basket League — Греция (+3).

4. Betclic ELITE ProA — Франция (-1).

5. AdmiralBet Лига ABA (+2).

6. Lega Basket Serie A — Италия (-2).

7. easyCredit BBL — Германия (-2).

8. Winner’s League — Израиль (-).

9. Betsafe LKL — Литва (-).

10. Orlen Basket Liga — Польша (-).