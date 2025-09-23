Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига не вошла в рейтинг лучших баскетбольных лиг Европы от Eurohoops

Единая лига не вошла в рейтинг лучших баскетбольных лиг Европы от Eurohoops
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный порта Eurohoops представил рейтинг десятка лучших баскетбольных европейских лиг предстоящего сезона.

Примечательно, что в список не попала Единая лига — Россия остаётся исключённой из всех континентальных соревнований.

Основными критериями построения рейтинга были конкурентоспособность участвующих команд в лигах, запас прочности, бюджеты, качество состава и перспективы роста.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. ACB Liga Endesa — Испания (-).
2. BSL — Турция (-).
3. HEBA Basket League — Греция (+3).
4. Betclic ELITE ProA — Франция (-1).
5. AdmiralBet Лига ABA (+2).
6. Lega Basket Serie A — Италия (-2).
7. easyCredit BBL — Германия (-2).
8. Winner’s League — Израиль (-).
9. Betsafe LKL — Литва (-).
10. Orlen Basket Liga — Польша (-).

Сейчас читают:
Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент
Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android