«Хьюстон» не сможет подписывать свободных агентов без расчистки зарплатного потолка

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» не сможет подписать никого из свободных агентов до проведения обмена или других финансовых манипуляций. Команда находится в $ 1,25 млн ниже первого потолка зарплат. Об этом сообщает эксперт ESPN Бобби Маркс в социальной сети.

Маркс отметил, что команда может подать заявку на исключение травмированного игрока, оценённое в $ 14,1 млн, но использовать его не получится из-за ограничений потолка.

Причиной ограничения стала травма разыгрывающего Фреда Ванвлита, который получил разрыв передней крестообразной связки и, вероятно, пропустит весь следующий сезон. На рынке свободных агентов в данный момент доступны опытные разыгрывающие, включая Расселла Уэстбрука, Бена Симмонса и Патрика Беверли.