Адетокунбо: бронза Евробаскета важнее индивидуальных наград

Баскетболист сборной Греции Яннис Адетокунбо прокомментировал свои эмоции после завоевания бронзы на Евробаскете-2025. По его словам, для него победа со сборной важнее индивидуальных достижений, таких как звание MVP.

«Вы видели, как я отреагировал в конце. Можно было подумать, что я сделал три-пит с «Чикаго». Для многих моя реакция казалась чрезмерной. Но для людей здесь, в Греции, это было понятно. Я хотел чего-то достичь со сборной, и это был тот опыт, которого мне не хватало. Для меня стать MVP может быть важно, но выиграть что-то с национальной командой — важнее. Простите, но это так. Я рад, что добился этого успеха с моими братьями, и счастлив за мою маму, которая смогла это увидеть», — приводит слова Адетокунбо BasketNews.