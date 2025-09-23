Эйс Бэйли надеялся попасть в «Вашингтон» и отказался от просмотров перед драфтом

Один из лучших молодых игроков драфта-2025 Эйс Бэйли отказывался проходить просмотры у других клубов, рассчитывая оказаться в составе «Вашингтона». Его представители не участвовали в переговорах с командами, желавшими пригласить игрока на просмотр, чтобы увеличить шансы Бэйли попасть именно в «Уизардс». Об этом сообщает marcstein.substack.

На драфте у «Уизардс» был шестой выбор, но Бэйли выбрала пятая команда — «Юта». «Вашингтону» достался другой новичок, Тре Джонсон. Ранее Бэйли был признан одним из лучших проспектов сезона, а отказ от просмотров вызвал активное обсуждение среди клубов НБА.

Ранее тренер «Юты» Уилл Харди назвал главную проблему новичка Эйса Бэйли в дебютном сезоне НБА.