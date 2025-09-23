Скидки
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: в сегодняшней НБА есть только одна команда, успеха которой никто не ожидает

Гомельский: в сегодняшней НБА есть только одна команда, успеха которой никто не ожидает
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о том, какую команду в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации можно назвать «тёмной лошадкой».

«Темная лошадка» — это команда или спортсмен, чей успех в соревнованиях никто не ожидает. По этой причине на неё (него) не делают ставки в тотализаторе.

В сегодняшней НБА, с моей точки зрения, есть только одна команда, чей возможный успех почти никто не ожидает. Это «Атланта Хоукс». Проведена отличная селекционная работа прошедшим летом. Состав выглядит укрепившимся по всем позициям. «Атланта» может преподнести массу сюрпризов», — написал Владимир Гомельский в конференции на своём сайте.

