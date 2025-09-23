Огньен Добрич: Леброн Джеймс превзошёл всех игроков сборной США на Олимпиаде-2024

Форвард сборной Сербии Огньен Добрич заявил, что легенда НБА Леброн Джеймс выделялся среди всех игроков сборной США в полуфинале Олимпиады в Париже 2024 года. По его словам, именно Леброн управлял игрой и создавал моменты для партнёров, включая Стефена Карри, что делало его ключевым игроком матча.

«Брат, Леброн был намного лучше всех остальных в той команде. Понимаешь, когда Карри играет в роли основного распасовщика — это одно. Но когда он выступает в роли снайпера рядом с Леброном, а Леброн ведёт игру и создаёт моменты для Карри, для всех остальных, — это совершенно другая история.

Он видит передачи на секунду раньше. Он отдаёт пасы, на которые партнёры ещё даже не вышли; тебе просто нужно выбежать на нужное место. Ты представляешь, какой это баскетбольный IQ?» — приводит слова Добрича Fadeaway World.