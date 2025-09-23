Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэтт Барнс рассказал, чем Коби Брайант выделялся среди других игроков НБА

Мэтт Барнс рассказал, чем Коби Брайант выделялся среди других игроков НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс объяснил, в чём заключалась уникальная игровая стратегия Коби Брайанта. Он отметил, что баскетболист не только набирал очки, но и строил матч вокруг психологического давления на соперников.

«Посмотрите на других звёзд: Леброн Джеймс — самый результативный игрок в истории, входит в пятёрку по передачам, Кевин Дюрант легко набирает очки, Трэйси Макгрэди и Пол Пирс демонстрировали эффективность атак. Коби же выделялся другим подходом. Он тщательно изучал соперника, следил за позициями игроков и находил слабые места, чтобы использовать их.

Для него это была прежде всего психологическая игра — он стремился перехитрить противника и разрушить его настрой в течение всего матча, не полагаясь только на физические навыки», — сказал Барнс в подкасте Club 520 Podcast.

Сейчас читают:
Фото: мурал с Лукой Дончичем, Коби Брайантом и его дочерью Джианной
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android