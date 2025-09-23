Мэтт Барнс рассказал, чем Коби Брайант выделялся среди других игроков НБА

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс объяснил, в чём заключалась уникальная игровая стратегия Коби Брайанта. Он отметил, что баскетболист не только набирал очки, но и строил матч вокруг психологического давления на соперников.

«Посмотрите на других звёзд: Леброн Джеймс — самый результативный игрок в истории, входит в пятёрку по передачам, Кевин Дюрант легко набирает очки, Трэйси Макгрэди и Пол Пирс демонстрировали эффективность атак. Коби же выделялся другим подходом. Он тщательно изучал соперника, следил за позициями игроков и находил слабые места, чтобы использовать их.

Для него это была прежде всего психологическая игра — он стремился перехитрить противника и разрушить его настрой в течение всего матча, не полагаясь только на физические навыки», — сказал Барнс в подкасте Club 520 Podcast.