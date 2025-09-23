Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайсон Чендлер считает, что отменённый обмен в «Оклахому» стоил клубу чемпионств

Тайсон Чендлер считает, что отменённый обмен в «Оклахому» стоил клубу чемпионств
Комментарии

Бывший центровой НБА Тайсон Чендлер заявил, что «Оклахома-Сити Тандер» могла бы выиграть несколько титулов, если бы его переход в команду в 2009 году не был сорван медицинским штабом.

«Врачи в «Тандер» не одобрили мой медосмотр, и сделку отменили. Я вернулся в «Новый Орлеан», но считал, что отлично подошёл бы той «Оклахоме». Мы были похожи по стилю, могли играть в одном темпе. Расс из Лос-Анджелеса, Джеймс из Лос-Анджелеса — как и я.

Думаю, мы выиграли бы два или три чемпионства, минимум два. Просто представьте, что я играю у них на позиции центрового. С двумя такими атлетичными «большими» мы были бы серьёзной проблемой для всех», — приводит слова Чендлера журналист Клемент Алманза.

Сейчас читают:
Чемпион НБА Тайсон Чендлер объяснил важность для баскетбола Дончича и Йокича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android