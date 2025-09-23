Тайсон Чендлер считает, что отменённый обмен в «Оклахому» стоил клубу чемпионств

Бывший центровой НБА Тайсон Чендлер заявил, что «Оклахома-Сити Тандер» могла бы выиграть несколько титулов, если бы его переход в команду в 2009 году не был сорван медицинским штабом.

«Врачи в «Тандер» не одобрили мой медосмотр, и сделку отменили. Я вернулся в «Новый Орлеан», но считал, что отлично подошёл бы той «Оклахоме». Мы были похожи по стилю, могли играть в одном темпе. Расс из Лос-Анджелеса, Джеймс из Лос-Анджелеса — как и я.

Думаю, мы выиграли бы два или три чемпионства, минимум два. Просто представьте, что я играю у них на позиции центрового. С двумя такими атлетичными «большими» мы были бы серьёзной проблемой для всех», — приводит слова Чендлера журналист Клемент Алманза.