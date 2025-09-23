Стало известно, где продолжит карьеру сын Денниса Родмана

Диджей Родман, сын члена Зала славы баскетбола и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Денниса Родмана, подпишет контракт с «Шарлотт Хорнетс». Об этом сообщает инсайдер Род Бун. Родман примет участие в тренировочном лагере команды.

Диджею Родману 24 года. В своем первом сезоне в студенческом баскетболе он набирал в среднем 1,7 очка и делал 1,9 подбора за игру. Во втором сезоне его показатели составили 6,1 очка и 3,7 подбора за игру. После того как Родман не был выбран на драфте НБА 2024 года, он играл за «Лос-Анджелес Клипперс» в Летней лиге НБА 2024 года.

Прошлый сезон Родман-младший провёл в Лиге развития.