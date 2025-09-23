Агент Леброна заявил, что баскетболист не строит долгосрочных планов в карьере

Агент Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» сосредоточен на сезоне-2025/2026 и не строит долгосрочных планов. По его словам, важнее всего сейчас создать для игрока оптимальные условия в клубе. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

«Посмотрим, как пройдёт этот сезон. Понятно, что Леброн пока не уверен, останется ли у него ещё один год после этого. Будет ли он играть в 2026/2027? Я говорил сегодня с его агентом Ричем Полом, и он сказал, что важно не беспокоиться о будущем Леброна. Нужно ценить настоящее и создавать для него наилучшие условия. Очевидно, это ответственность «Лейкерс» — какой состав они смогут ему обеспечить», — приводит слова Чарании Clutch Points со ссылкой на ESPN.