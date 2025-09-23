Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Леброна заявил, что баскетболист не строит долгосрочных планов в карьере

Агент Леброна заявил, что баскетболист не строит долгосрочных планов в карьере
Комментарии

Агент Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» сосредоточен на сезоне-2025/2026 и не строит долгосрочных планов. По его словам, важнее всего сейчас создать для игрока оптимальные условия в клубе. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

«Посмотрим, как пройдёт этот сезон. Понятно, что Леброн пока не уверен, останется ли у него ещё один год после этого. Будет ли он играть в 2026/2027? Я говорил сегодня с его агентом Ричем Полом, и он сказал, что важно не беспокоиться о будущем Леброна. Нужно ценить настоящее и создавать для него наилучшие условия. Очевидно, это ответственность «Лейкерс» — какой состав они смогут ему обеспечить», — приводит слова Чарании Clutch Points со ссылкой на ESPN.

Материалы по теме
Лидер и ветеран «Хьюстона» выбыл до конца сезона из-за порванной крестообразной связки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android