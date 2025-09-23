«Партизан» требует компенсацию за переход Нтиликины в «Олимпиакос»

«Партизан» готов обсуждать уход Франка Нтиликины только при выплате компенсации. У разыгрывающего есть контракт с сербским клубом на следующий сезон. Об интересе со стороны «Олимпиакоса» сообщает Sportando.

Этим летом «Партизан» рассматривал расставание с игроком после неудачного сезона, однако отсутствие замены вынудило оставить француза в составе. Клуб подготовил продление соглашения до 2027 года с понижением зарплаты, но Ниликина не принял условия. Если стороны договорятся, сербская команда будет искать нового защитника.

Первый матч Евролиги у «Партизана» запланирован на следующий вторник с «Дубаем».