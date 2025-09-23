Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» требует компенсацию за переход Нтиликины в «Олимпиакос»

«Партизан» требует компенсацию за переход Нтиликины в «Олимпиакос»
Комментарии

«Партизан» готов обсуждать уход Франка Нтиликины только при выплате компенсации. У разыгрывающего есть контракт с сербским клубом на следующий сезон. Об интересе со стороны «Олимпиакоса» сообщает Sportando.

Этим летом «Партизан» рассматривал расставание с игроком после неудачного сезона, однако отсутствие замены вынудило оставить француза в составе. Клуб подготовил продление соглашения до 2027 года с понижением зарплаты, но Ниликина не принял условия. Если стороны договорятся, сербская команда будет искать нового защитника.

Первый матч Евролиги у «Партизана» запланирован на следующий вторник с «Дубаем».

Сейчас читают:
«Зенит» сделал предложение Жоффри Ловерню о переходе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android