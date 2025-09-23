Джефф Тиг назвал самого раздражающего партнёра по команде

Бывший игрок НБА Джефф Тиг признался, что самым раздражающим партнёром по команде за всю карьеру он считает своего бывшего одноклубника по «Атланте» Денниса Шрёдера.

«Самым раздражающим был, пожалуй, Деннис Шрёдер. Он был надоедливым, честно. Помню те времена, мы постоянно сталкивались… Единственная причина, по которой мы с Деннисом не ладили, заключалась в том, что он был из другой страны. Он не понимал, как здесь всё устроено, и показывал мне всякое: например, что ему говорит генеральный менеджер, что ассистент генменеджера присылал его статистику с подписью: «Однажды ты станешь игроком стартовой пятёрки». Сравнивал его статистику с моей. Деннис показывал это мне, стартовому разыгрывающему», – приводит слова Тига BasketNews со ссылкой на подкаст Club 520.