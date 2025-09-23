Скидки
Яннис Адетокунбо назвал своих любимых баскетболистов

Комментарии
Комментарии

Баскетболист сборной Греции Яннис Адетокунбо рассказал, какие игроки являются его любимыми.

«Мне больше нравятся двусторонние игроки. Мне нравятся Энтони Эдвардс, Энтони Дэвис, понимаете, о чём я? Мне нравится Кавай Леонард. Люблю игроков, которые умеют действовать и в защите, и в нападении. Они настоящие псы на площадке. Ты знаешь, что они всегда отдадут себя на 100%. Может быть, у них и не всё получится так, как должно, но они всегда выложатся на максимум», — приводит слова Адетокунбо Sport24.gr.

Напомним, в начале сентября сборная Греции с Адетокунбо в составе стала обладателем бронзовых медалей Евробаскета-2025.

