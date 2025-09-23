Яннис Адетокунбо назвал своих любимых баскетболистов

Баскетболист сборной Греции Яннис Адетокунбо рассказал, какие игроки являются его любимыми.

«Мне больше нравятся двусторонние игроки. Мне нравятся Энтони Эдвардс, Энтони Дэвис, понимаете, о чём я? Мне нравится Кавай Леонард. Люблю игроков, которые умеют действовать и в защите, и в нападении. Они настоящие псы на площадке. Ты знаешь, что они всегда отдадут себя на 100%. Может быть, у них и не всё получится так, как должно, но они всегда выложатся на максимум», — приводит слова Адетокунбо Sport24.gr.

Напомним, в начале сентября сборная Греции с Адетокунбо в составе стала обладателем бронзовых медалей Евробаскета-2025.