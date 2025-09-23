Деррик Роуз раскрыл, благодаря какому матчу принял решение не уходить из НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деррик Роуз сообщил, что благодаря своему выступлению в 2018 году в матче с «Ютой Джаз» решил отложить уход на пенсию. Отметим, тогда Роуз был игроком «Миннесоты Тимбервулвз» и в той встрече набрал 50 очков.

«Этот матч прошёл в идеальное время [моей карьеры]. Джимми и Джефф не играли, и именно в этот Хэллоуин я почувствовал, что снова могу играть на высоком уровне. Если бы не эта игра, я, наверное, ушёл бы через год. После неё я смог продолжать карьеру ещё шесть лет», – приводит слова Роуза портал Fadeaway World.

Деррик был признан Новичком года в НБА, а в 2011-м — Самым ценным игроком (MVP). Трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2010-2012). Роуз завершил карьеру в 2024-м в «Мемфис Гриззлиз».