Деррик Роуз раскрыл, благодаря какому матчу принял решение не уходить из НБА

Деррик Роуз раскрыл, благодаря какому матчу принял решение не уходить из НБА
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деррик Роуз сообщил, что благодаря своему выступлению в 2018 году в матче с «Ютой Джаз» решил отложить уход на пенсию. Отметим, тогда Роуз был игроком «Миннесоты Тимбервулвз» и в той встрече набрал 50 очков.

«Этот матч прошёл в идеальное время [моей карьеры]. Джимми и Джефф не играли, и именно в этот Хэллоуин я почувствовал, что снова могу играть на высоком уровне. Если бы не эта игра, я, наверное, ушёл бы через год. После неё я смог продолжать карьеру ещё шесть лет», – приводит слова Роуза портал Fadeaway World.

Деррик был признан Новичком года в НБА, а в 2011-м — Самым ценным игроком (MVP). Трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2010-2012). Роуз завершил карьеру в 2024-м в «Мемфис Гриззлиз».

