Яннис Адетокунбо назвал топ лучших баскетболистов в мире в данный момент

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, назвал топ-5 лучших баскетболистов в мире в данный момент.

«Пять лучших игроков, на мой взгляд, — это Лука Дончич, Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Джейсон Тейтум и я.

Всё зависит от того, какой вы проводите год в лиге. Так что, если я, скажем, в этом сезоне вернусь, прибавлю и помогу своей команде победить в Восточной конференции, выйду в финал, то автоматически стану лучшим игроком мира. Но если это сделает Лука, то ему будет принадлежать это звание», – приводит слова Адетокунбо портал Sport24.gr.