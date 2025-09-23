Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо назвал топ лучших баскетболистов в мире в данный момент

Яннис Адетокунбо назвал топ лучших баскетболистов в мире в данный момент
Комментарии

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, назвал топ-5 лучших баскетболистов в мире в данный момент.

«Пять лучших игроков, на мой взгляд, — это Лука Дончич, Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Джейсон Тейтум и я.

Всё зависит от того, какой вы проводите год в лиге. Так что, если я, скажем, в этом сезоне вернусь, прибавлю и помогу своей команде победить в Восточной конференции, выйду в финал, то автоматически стану лучшим игроком мира. Но если это сделает Лука, то ему будет принадлежать это звание», – приводит слова Адетокунбо портал Sport24.gr.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо в слезах — как Греция прервала 16-летнее ожидание медалей Евробаскета
Яннис Адетокунбо в слезах — как Греция прервала 16-летнее ожидание медалей Евробаскета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android