Баскетбол

В ЦСКА ответили, не расстроены ли тем, что Андрей Мартюк перешёл в «Зенит»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался насчёт того, что российский центровой Андрей Мартюк не стал игроком армейцев и перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из краснодарского «Локомотива-Кубань».

— Не расстроены, что Мартюк стал игроком «Зенита»? ЦСКА ведь хотел видеть его в своих рядах.
— Может быть, стоит задать вопрос самому Андрею, не расстроен ли он тем, что не стал игроком ЦСКА? Каждый год наш клуб проводит большую работу по построению состава. Из всех игроков, которых мы рассматриваем, контракты по разным причинам подписывают, наверное, только 20%. Если, как вы говорите, расстраиваться по каждому контракту, который не был заключён, — как вообще жить?

Мартюк — отличный игрок, у него был контракт с «Локо», клуб был готов его расторгнуть на определённых условиях компенсации, мы эти условия выслушали, оценили свои возможности и отправились в другом направлении, ничего более, — приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».

