Баскетбол

Егор Дёмин ответил, на каком языке будет общаться с главным тренером «Бруклина»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился, на каком языке он общается с главным тренером команды Жорди Фернандесом — на английском или испанском.

«Когда я приехал сюда на преддрафтовую тренировку, я поговорил с Жорди на испанском. В принципе, оба языка подойдут. Я не заставляю его кричать на меня, но предполагаю, что это, возможно, случится, так что буду готов к тому, что для него будет удобнее», — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

При этом стоит отметить, что Фернандес родом из Испании, а сам Дёмин ранее выступал в системе мадридского «Реала».

Егор Дёмин протестировал очки Apple и 3D камеры в офисе НБА:

