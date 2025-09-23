Скидки
Яннис Адетокунбо назвал экс-игрока НБА, с которым хотел бы поработать над своей техникой

Аудио-версия:
30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, сообщил, что хотел бы потренироваться вместе с членом Зала славы баскетбола, а также 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА американцем Кармело Энтони.

«Мне не нравится тренироваться с парнями, которые выступают в данный момент. Хочу работать с молодыми ребятами и с Леброном. Я мог бы работать с Леброном, но он ещё играет, и через месяц или два Джеймс уже станет моим соперником. Мне нравится работать с теми, кто уже завершил карьеру. Думаю, следующим, с кем у меня есть желание потренироваться, будет Кармело Энтони. Если бы я мог поработать с ним, то с удовольствием воспользовался бы таким шансом», — приводит слова Адетокунбо портал Sport24.gr.

Новости. Баскетбол
