Алекса Аврамович приехал с новой командой на Суперкубок Единой лиги ВТБ

Алекса Аврамович приехал с новой командой на Суперкубок Единой лиги ВТБ
Бывший разыгрывающий защитник московского клуба ЦСКА серб Алекса Аврамович прибыл на Суперкубок Единой лиги ВТБ с «Дубаем», передаёт из Белграда корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Сербский игрок принял участие в тренировке команды, состоявшейся 23 сентября. Напомним, разыгрывающий не попал в официальную заявку «Дубая» на турнир из-за повреждения, полученного на Евробаскете в начале месяца.

«Чемпионат» будет внимательно следить за развитием событий вокруг предстоящего турнира и делиться с вами всем самым важным. На нашем сайте вас ждут анонсы матчей, текстовые трансляции и новости с эксклюзивными комментариями.
Суперкубок — экзамен для всех: и для наших клубов, и для Единой лиги. Причины очевидны
