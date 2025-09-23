Скидки
Все новости
Тейтум: я не единственный игрок, которого не ценят. Такова природа одного из лучших в НБА

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», поделился своими переживаниями о том, как его воспринимают фанаты и как они относятся к нему.

«Уверен, что я не единственный, кто чувствует, что его не ценят. Думаю, такова природа одного из лучших игроков НБА… Я знаю, что есть много болельщиков, которые ценят то, что я делаю», — сказал Тейтум в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.

Напомним, в данный момент Тейтум проходит процесс реабилитации, поскольку он порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.

«Может прозвучать драматично». Тейтум заявил, что думал уйти из баскетбола из-за травмы
