Джейсон Тейтум намекнул, когда может вернуться на площадку в НБА

Джейсон Тейтум намекнул, когда может вернуться на площадку в НБА
27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», сообщил, что не исключает своего возвращения на площадку в сезоне-2025/2026 НБА.

«Это вопрос на $ 1 млн. Я считаю, что для меня, моей команды, врачей и организации самое главное — это добиться моего полного выздоровления и вернуться полностью готовым. Не стоит торопить события. Однако я не говорил, что не собираюсь играть в этом сезоне или что-то подобное. У меня есть цель… Я не тренируюсь и не восстанавливаюсь шесть дней в неделю без причины. Какая бы дата ни была, я вернусь на домашней игре перед болельщиками на стадионе «Ти-Ди Гарден», — сказал Тейтум в эфире телепередачи «Сегодня с Дженной и друзьями».

Напомним, в данный момент Тейтум проходит процесс реабилитации, поскольку он порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.

Тейтум: я не единственный игрок, которого не ценят. Такова природа одного из лучших в НБА
