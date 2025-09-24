Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Всегда приятно с тобой пообщаться». Пау Газоль опубликовал фото с Роджером Федерером

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», легендарный испанский баскетболист Пау Газоль опубликовал в социальных сетях совместное фото с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

«Всегда приятно с тобой пообщаться, Роджер», — подписал фото Газоль.

Фото: из личного архива Пау Газоля

Газоль и Федерер встретились в Сан-Франциско (США) на выставочном теннисном турнире – Кубке Лэйвера – 2025. Федерер является одним из организаторов соревнований.

«Это было потрясающе! Великолепная атмосфера, дух соперничества и азарт на корте. Так здорово было посетить это потрясающее мероприятие с участием лучших теннисистов мира», — ранее поделился впечатлениями от турнира Газоль.