Егор Дёмин рассказал, какой язык он изучает

Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин заявил, что в данный момент он изучает французский язык, чтобы у него была возможность общаться с французским партнёром по команде Ноланом Траоре.

«Я очень любознательный человек — и в баскетболе, и в жизни в целом. Считаю своим преимуществом то, что мне довелось выучить другой язык почти случайно, без особого желания, и теперь я ни капли об этом не жалею.

Более того, сейчас я изучаю французский, чтобы иметь возможность общаться с Ноланом ещё больше», — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

