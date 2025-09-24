Скидки
Баскетбол Новости

В «Бруклине» сообщили о повреждении Егора Дёмина в летний период

В «Бруклине» сообщили о повреждении Егора Дёмина в летний период
Североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер обнародовал информацию по поводу травы 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, полученной во время Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор Дёмин не назвал конкретные сроки восстановления после травмы подошвенной фасции, однако отметил, что «ничего серьёзного» в этом нет.

Он добавил, что травма возникла не в результате какого-то определённого игрового эпизода, а скорее стала следствием накопившейся нагрузки. [Генменеджер] Шон Маркс сообщил, что ожидает возвращения защитника к началу сезона», — написал Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.

