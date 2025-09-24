Дёмин признался, собирается ли применять приём давления, которым славился Коби Брайант

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выразил мнение, что в будущем в теории сможет использовать свои знания иностранных языков — английского, испанского и планируемого французского — чтобы психологически воздействовать на соперников во время матчей НБА.

Примечательно, что подобным приёмом пользовался легендарный Коби Брайант, владевший итальянским и испанским языками.

— Сейчас ты играешь под номером восемь, а под этим же номером выступал и великий Коби Брайант. Как думаешь, появится ли момент, когда ты сможешь, как Коби, отвечать на подколы соперников сразу на трёх языках?

— Да, да, возможно, к этому когда-нибудь и приду, но, скорее всего, нет. Я вообще не особо люблю подшучивать над соперниками — мне больше нравится наслаждаться самой игрой и не испытывать судьбу, — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».