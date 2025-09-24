Скидки
Егор Дёмин: Дончич — почти мистическая фигура. О нём ходят настоящие легенды

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о звёздном защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче, который, так же как и Дёмин, проходил систему мадридского «Реала».

— Лука Дончич прошёл ту же систему, что и вы. Насколько он значимая фигура в мадридском «Реале»? Его там часто вспоминают? Молодые игроки равняются на него, стремятся быть похожими?
— Честно говоря, для всех детей в «Реале» Лука — почти мистическая фигура. О нём ходят настоящие легенды, его имя постоянно на слуху. Можно сказать, что его портрет заслуженно мог бы висеть на стене среди икон клуба — настолько он выдающийся и вдохновляющий пример для молодых игроков, — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

