В ЦСКА озвучили истинную причину продления контракта с Пистиолисом до 2028 года

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин конкретизировал продление контракта с главным тренером Андреасом Пистиолисом до 2028 года.

— Несколько дней назад ЦСКА продлил контракт с Пистиолисом до 2028 года. Как и когда пришли к этому решению? Долго ли шли переговоры?

— Генезис решения очень прост — мы видим как результаты деятельности Пистиолиса, так и качество его ежедневной работы. Логично, что нам хочется продолжать идти по такому позитивному пути и предоставить Андреасу возможность действовать в том числе в долгосрочной перспективе. Переговоры были недолгими — по сути, мы ударили по рукам летом, а уладили формальности и объявили на днях. Андреас по‑настоящему предан ЦСКА, наслаждается работой здесь и жизнью в Москве, потому в этом смысле всё сошлось.

— Но, может быть, шаг с продлением контракта предусмотрен и на случай, если какая‑то из команд захочет видеть у себя Андреаса, и тогда будет солидная компенсация от клуба, желающего подписать с ним контракт?

— Не думаю, что в целом стоит рассматривать подписание контракта с тренером как некий бизнес‑ход, мы не оцениваем это как некую инвестицию. Человек даёт результат. Продлевая соглашение с отличным специалистом, зачем думать о том, что где‑то когда‑то понадобится тренер, а все траектории сойдутся на Андреасе и мы сможем заработать?

Механизм неустойки в целом предусмотрен прежде всего для того, чтобы можно было найти решение в случае ухода игрока. Но даже если её нет — насильно ЦСКА никого не удерживал и старался находить устраивающее всех решение. У Аврамовича [опции] выхода в контракте не было вообще, но в итоге все остались довольны — и клубы, и сам игрок, — цитирует Ватутина «Матч ТВ».