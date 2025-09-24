Скидки
Ватутин — о бюджете ЦСКА: прошедшим летом действительно снова сократили расходы

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал вопрос бюджета клуба накануне сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. По его словам, этим летом клуб действительно испытал сокращение финансовых средств.

— Насколько мне известно, бюджет в новом сезоне у ЦСКА будет меньше, чем в прошлом. Но насколько меньше?
— Дать конкретные цифры пока не могу, потому что они зависят от многих факторов, в том числе от будущего курса валют, привлечения дополнительных спонсоров и так далее. Всему своё время. Прошедшим летом действительно снова сократили расходы, — цитирует Ватутина «Матч ТВ».

