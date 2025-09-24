«Россию старательно «выпиливают». Ватутин заявил о бесперспективности надежд на Евролигу

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал вероятность возвращения российских клубов в Евролигу, отметив свою позицию с учётом нынешней геополитической обстановки.

«Постоянно отвечаю на эти вопросы на протяжении почти четырёх лет и надеюсь, что задавать их перестанут. Не вижу шансов, чтобы ситуация существенно изменилась: те поводы, по которым российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований, остаются актуальными, и каких‑то сущностных предпосылок к их устранению я пока не вижу. Россию старательно «выпиливают» из европейского пространства, и нет никакого смысла рассчитывать, что баскетбол станет исключением. Принимаются очередные пакеты санкций, изоляция только будет нагнетаться.

Если оставить в стороне политику, то возвращение даже технически выглядит невозможным — известные всем проблемы с перелётами, платежами, визами и прочими сложностями не дадут возможности полноценно функционировать. Уже нет никакого смысла горевать по этому поводу, надо жить настоящим и развивать свою лигу. Исключили Россию из конкурса «Евровидение» — провели сами своё «Интервидение». Плохо провели, хорошо, понравилось кому‑то или нет — это не так важно и вопрос вкуса. Любая сложная ситуация даёт возможности для собственного развития — я именно об этом», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».