Ватутин на конкретном примере пояснил, почему в Единой лиге серьёзная конкуренция

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ, сравнив его с ситуацией в ведущих национальных чемпионатах Европы.

— Насколько трудно будет отстоять титул в Единой лиге в новом сезоне?
— Есть многими любимая спортивная поговорка о том, что защитить титул сложнее, чем его завоевать. Нам это удалось минувшим летом, и мы отчётливо понимаем, каких усилий это требовало. В лиге ВТБ серьёзная конкуренция.

В отличие от большинства европейских национальных чемпионатов, чемпионскими амбициями обладают не два‑три, а четыре‑пять клубов. Потому ответ на ваш вопрос утвердителен. Ожидаем интересного сезона, — цитирует Ватутина «Матч ТВ».

