Расписание Суперкубка Единой лиги на 24 сентября

Расписание Суперкубка Единой лиги на 24 сентября
Сегодня, 24 сентября, состоятся полуфинальные матчи Суперкубка Единой лиги. Впервые в истории турнир пройдёт за пределами России, а сам розыгрыш станет уже пятым по счёту. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и будет информировать о самых важных событиях турнира.

Суперкубок Единой лиги. Расписание на 24 сентября

1/2 финала. 17:00 мск. «Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия)

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
ЦСКА
Москва
1/2 финала. 20:00 мск. «Зенит» (Россия) — Дубай (ОАЭ)

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Дубай
Дубай
Бэйкон и Аврамович перед Суперкубком Единой лиги — 2025

