Ватутин: менеджмент ПФК ЦСКА в непростых условиях, но приобретает качественных иностранцев

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин оценил работу менеджмента футбольного клуба в условиях международных санкций.

«Для меня как управленца большую ценность имеют не результат, а наблюдение за работой руководства. Менеджмент ПФК ЦСКА функционирует в непростых условиях, в отличие от многих соперников, им приходится действовать под западными санкциями и при этом приобретать качественных иностранных игроков, находить пути, получать компенсации за отъезжающих за рубеж лидеров.

Максиму Орешкину, Евгению Гинеру, Роману Бабаеву и их команде можно поставить твердую пятёрку за работу в подобной ситуации. Главный тренер был найден в условиях жесточайшего цейтнота. Вся эта работа приносит плоды, и удачный старт сезона РПЛ для армейцев это подтверждает», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

