«Црвена Звезда» — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть полуфинал Суперкубка Единой лиги

Сегодня, 24 сентября, в Белграде (Сербия) состоится полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года, в котором местная «Црвена Звезда» сыграет с московским ЦСКА.

Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Прямую трансляцию полуфинала проведёт сервис VK Video. Также следить за игрой «Црвены Звезды» и ЦСКА можно в лайве «Чемпионата».

Суперкубок Единой лиги впервые в истории проходит за пределами России, розыгрыш станет уже пятым по счёту. Помимо «Црвены Звезды» и ЦСКА, в турнире также принимают участие санкт-петербургский «Зенит» и баскетбольный клуб «Дубай». Их полуфинал также пройдёт сегодня и начнётся в 20:00 по московскому времени.