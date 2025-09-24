Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Црвена Звезда — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Црвена Звезда» — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть полуфинал Суперкубка Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, в Белграде (Сербия) состоится полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года, в котором местная «Црвена Звезда» сыграет с московским ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Прямую трансляцию полуфинала проведёт сервис VK Video. Также следить за игрой «Црвены Звезды» и ЦСКА можно в лайве «Чемпионата».

Суперкубок Единой лиги впервые в истории проходит за пределами России, розыгрыш станет уже пятым по счёту. Помимо «Црвены Звезды» и ЦСКА, в турнире также принимают участие санкт-петербургский «Зенит» и баскетбольный клуб «Дубай». Их полуфинал также пройдёт сегодня и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Следить за игровым днём:
Суперкубок Единой лиги — 2025. LIVE!
Live
Суперкубок Единой лиги — 2025. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android