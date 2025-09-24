«Зенит» — «Дубай»: во сколько начало, где смотреть полуфинал Суперкубка Единой лиги

Сегодня, 24 сентября, в Белграде (Сербия) состоится полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года, в котором санкт-петербургский «Зенит» сыграет с баскетбольным клубом «Дубай».

Старт встречи запланирован на 20:00 мск. Прямую трансляцию полуфинала проведёт сервис VK Video. Также следить за игрой «Зенита» и «Дубая» можно в лайве «Чемпионата».

Суперкубок Единой лиги впервые в истории проходит за пределами России, розыгрыш станет уже пятым по счёту. Помимо «Зенита» и «Дубая», в турнире также принимают участие московский ЦСКА и сербская «Црвена Звезда». Их полуфинал также пройдёт сегодня и начнётся в 17:00 по московскому времени.