Егор Дёмин показал, как проходит медиадень «Бруклина»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин показал, как проходит медиадень его команды перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Особое внимание молодой баскетболист уделил видеозаписывающей технике.

«Всем привет! У нас медиадень происходит. С вот такой камерой, она двигается в разные стороны и снимает нас», — сказал Дёмин в видео, опубликованном в личном телеграм-канале.

Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте в 2025 год под общим восьмым номером, что стало рекордом для баскетболистов из России. Первый официальный матч «Нетс» пройдёт 23 октября, соперником выступит «Шарлотт Хорнетс».