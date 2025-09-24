«Я обделался». Яннис Адетокунбо — о первой реакции на обмен Луки Дончича в «Лейкерс»

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, раскрыл свою первую реакцию на громкий обмен между «Далларс Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в результате которого игроком клуба из Калифорнии стал словенский защитник Лука Дончич.

«Я проходил лечение, когда один из друзей сказал мне, что Дончич стал игроком «Лейкерс». Я был в шоке, я обделался. Если обменяли Луку, значит, обменять могут кого угодно. Он ведь довёл свою команду до финала. И это Лука Дончич, ему всего 26 лет», — приводит слова Адетокунбо Basket News со ссылкой на интервью Янниса Sport24.gr.