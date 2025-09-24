Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я обделался». Яннис Адетокунбо — о первой реакции на обмен Луки Дончича в «Лейкерс»

«Я обделался». Яннис Адетокунбо — о первой реакции на обмен Луки Дончича в «Лейкерс»
Комментарии

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, раскрыл свою первую реакцию на громкий обмен между «Далларс Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в результате которого игроком клуба из Калифорнии стал словенский защитник Лука Дончич.

«Я проходил лечение, когда один из друзей сказал мне, что Дончич стал игроком «Лейкерс». Я был в шоке, я обделался. Если обменяли Луку, значит, обменять могут кого угодно. Он ведь довёл свою команду до финала. И это Лука Дончич, ему всего 26 лет», — приводит слова Адетокунбо Basket News со ссылкой на интервью Янниса Sport24.gr.

Сейчас читают:
Яннис Адетокунбо назвал экс-игрока НБА, с которым хотел бы поработать над своей техникой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android