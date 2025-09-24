Скидки
«Бруклин Нетс» показал бэкстейдж со съёмок видео с Егором Дёминым

«Бруклин Нетс» показал бэкстейдж со съёмок видео с Егором Дёминым
Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» на своей странице в социальной сети X опубликовал бэкстейдж со съёмок промороликов для нового сезона НБА с 19-летним российским защитником команды Егором Дёминым.

На видео Дёмин демонстрирует обращение к болельщикам «Бруклина», а также фрагменты тренировочного процесса.

Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте в 2025 год под общим восьмым номером, что стало рекордом для баскетболистов из России. Ранее баскетболист выступал в Европе за мадридский «Реал».

Первый официальный матч регулярного сезона НБА «Бруклин» проведёт 23 октября, соперником выступит «Шарлотт Хорнетс».

