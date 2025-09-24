Стал известен топ-10 самых высокооплачиваемых игроков баскетбольной Евролиги
Интернет-портал Eurohoops представил обновлённый рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов Евролиги перед стартом сезона-2025/2026. Отмечается, что впервые в истории турнира 9 из 10 контрактов, вошедших в топ, превысили отметку в $ 3 млн.
Самым высокооплачиваемым игроком стал перебравшийся этим летом в «Хапоэль» Тель-Авив сербский разыгрывающий Василие Мицич. За будущий сезон он заработает $ 5,6 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги сезона-2025/2026:
- Василие Мицич («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 5,6 млн.
- Кендрик Нанн («Панатинаикос») — $ 5,3 млн.
- Александар Везенков («Олимпиакос») — $ 4,1 млн.
- Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») — $ 3,75 млн.
- Джанан Муса (БК «Дубай») — $ 3,5 млн.
- Эван Фурнье («Олимпиакос») — $ 3,2 млн.
- Матиас Лессор («Панатинаикос») — $ 3,2 млн.
- Костас Слукас («Панатинаикос») — $ 3,1 млн.
- Майк Джеймс («Монако») — $ 3 млн.
- Уолтер Тавареш («Реал») — $ 2,7 млн.
- Элайджа Брайант («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 2,7 млн.
