Стал известен топ-10 самых высокооплачиваемых игроков баскетбольной Евролиги

Интернет-портал Eurohoops представил обновлённый рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов Евролиги перед стартом сезона-2025/2026. Отмечается, что впервые в истории турнира 9 из 10 контрактов, вошедших в топ, превысили отметку в $ 3 млн.

Самым высокооплачиваемым игроком стал перебравшийся этим летом в «Хапоэль» Тель-Авив сербский разыгрывающий Василие Мицич. За будущий сезон он заработает $ 5,6 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги сезона-2025/2026:

  1. Василие Мицич («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 5,6 млн.
  2. Кендрик Нанн («Панатинаикос») — $ 5,3 млн.
  3. Александар Везенков («Олимпиакос») — $ 4,1 млн.
  4. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») — $ 3,75 млн.
  5. Джанан Муса (БК «Дубай») — $ 3,5 млн.
  6. Эван Фурнье («Олимпиакос») — $ 3,2 млн.
  7. Матиас Лессор («Панатинаикос») — $ 3,2 млн.
  8. Костас Слукас («Панатинаикос») — $ 3,1 млн.
  9. Майк Джеймс («Монако») — $ 3 млн.
  10. Уолтер Тавареш («Реал») — $ 2,7 млн.
  11. Элайджа Брайант («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 2,7 млн.
