Стал известен топ-10 самых высокооплачиваемых игроков баскетбольной Евролиги

Интернет-портал Eurohoops представил обновлённый рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов Евролиги перед стартом сезона-2025/2026. Отмечается, что впервые в истории турнира 9 из 10 контрактов, вошедших в топ, превысили отметку в $ 3 млн.

Самым высокооплачиваемым игроком стал перебравшийся этим летом в «Хапоэль» Тель-Авив сербский разыгрывающий Василие Мицич. За будущий сезон он заработает $ 5,6 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги сезона-2025/2026:

Василие Мицич («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 5,6 млн. Кендрик Нанн («Панатинаикос») — $ 5,3 млн. Александар Везенков («Олимпиакос») — $ 4,1 млн. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») — $ 3,75 млн. Джанан Муса (БК «Дубай») — $ 3,5 млн. Эван Фурнье («Олимпиакос») — $ 3,2 млн. Матиас Лессор («Панатинаикос») — $ 3,2 млн. Костас Слукас («Панатинаикос») — $ 3,1 млн. Майк Джеймс («Монако») — $ 3 млн. Уолтер Тавареш («Реал») — $ 2,7 млн. Элайджа Брайант («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 2,7 млн.