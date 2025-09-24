Скидки
Баскетбол

Егор Дёмин: для меня многое значит находиться там же, где играли Кириленко и Мозгов

Егор Дёмин: для меня многое значит находиться там же, где играли Кириленко и Мозгов
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что для него было важно наблюдать за игрой своих соотечественников в НБА в детстве, отметив бывших баскетболистов Андрея Кириленко и Тимофея Мозгова. Также россиянин подчеркнул, что в его памяти останется противостояние форварда Леброна Джеймса, ныне представляющего «Лос-Анджелес Лейкерс», и защитника Стефена Карри во время финала 2016 года между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стейт Уорриорз».

— А на кого из игроков ты сам равнялся, когда рос?
— Для меня всегда было важно видеть российских игроков в НБА, особенно в «Бруклин Нетс». Сейчас осознавать, что я нахожусь там же, где когда-то играли Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов, — это многое значит для меня. Ну и, конечно, финалы 2016 года: Леброн против Карри — это иконические моменты, которые навсегда останутся в памяти, — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

