«У меня мурашки по коже». Егор Дёмин — о реакции «Бруклина» на выбор россиянина на драфте

«У меня мурашки по коже». Егор Дёмин — о реакции «Бруклина» на выбор россиянина на драфте
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как воспринял видео с реакцией представителей команды, появившееся после того, как россиянин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером.

— В день драфта все видели, как в «Бруклине» радовались, когда выбрали тебя под восьмым номером. Какие чувства ты испытал, увидев это видео?
— У меня мурашки по коже. Я увидел это видео уже после драфта и невероятно обрадовался. Это не передать словами — я очень благодарен клубу и всей этой баскетбольной семье за шанс быть здесь, — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

Отметим, что выбор Дёмина под восьмым номером на драфте НБА стал рекордным для игроков из России.

