«Это ответственность». Егор Дёмин — о своём представлении России в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин заявил, что чувствует ответственность за то, что представляет Россию в НБА, подчеркнув, что в то же время ощущает и поддержку со стороны близких людей и тех, кому важно следить за его успехами в североамериканской лиге.

— Ты не раз говорил, что воспринимаешь свою карьеру не только как личное достижение, но и как представление России. Сейчас для тебя только первый сезон в лиге. Не чувствуешь ли ты, что такая ответственность создаёт дополнительное давление?

— Знаете, для меня это скорее не давление, а поддержка. Я ощущаю большую поддержку со стороны людей из дома, от семьи, от всех, для кого важно следить за моими успехами, видеть, как я расту. Конечно, это определённая ответственность, и её, наверное, можно назвать давлением, но это не то негативное давление, о котором часто говорят, — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте в 2025 году под общим восьмым номером, что стало рекордом для баскетболистов из России. Первый официальный матч «Нетс» пройдёт 23 октября, соперником выступит «Шарлотт Хорнетс».