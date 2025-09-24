Скидки
Црвена Звезда — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ начнётся в 17:00 мск

«Црвена Звезда» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция полуфинала Суперкубка ЕЛ начнётся в 17:00
Сегодня, 24 сентября, состоится полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года между сербской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА. Встреча, которая пройдёт в столице Сербии Белграде, начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча «Црвены Звезды» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция матча «Црвена Звезда» — ЦСКА:
Суперкубок Единой лиги — 2025. LIVE!
Live
Суперкубок Единой лиги — 2025. LIVE!
Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что Суперкубок Единой лиги впервые в истории проходит за пределами России, розыгрыш станет уже пятым по счёту. В этом сезоне в состав участников турнира, помимо «Црвены Звезды» и ЦСКА, входят санкт-петербургский «Зенит» и баскетбольный клуб «Дубай». За их матчем, который начнётся в 20:00 по московскому времени сегодня, также можно будет следить в лайве «Чемпионата».

Новости. Баскетбол
