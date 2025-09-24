«Зенит» — «Дубай»: прямая онлайн-трансляция полуфинала Суперкубка ЕЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 24 сентября, состоится полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года между санкт-петербургским «Зенитом» и баскетбольным клубом «Дубай». Встреча, которая пройдёт в столице Сербии Белграде, начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча «Зенита» и «Дубая».

Отметим, Суперкубок Единой лиги впервые в истории проходит за пределами России, розыгрыш станет уже пятым по счёту.

В этом сезоне в состав участников турнира, помимо «Зенита» и «Дубая», входят московский ЦСКА и сербская «Црвена Звезда». За их матчем, который проходит в эти минуты, также можно следить в лайве «Чемпионата».