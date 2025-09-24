На Суперкубке Единой лиги будут работать судьи Евролиги, это произошло впервые за три года

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своём официальном телеграм-канале объявила, что на матчах Суперкубка в этом сезоне работать будут ведущие судьи с опытом игр Евролиги из Сербии Миливойе Йовчич и Урош Николич. Таким образом, встречи турнира будут обслуживать европейские арбитры впервые за три года.

Также в состав судейской бригады войдут пятеро российских арбитров: Евгений Островский, Ярослав Орешин, Антон Круглов, Станислав Валеев и Алексей Давыдов.

Суперкубок Единой лиги в 2025 году проходит в столице Сербии Белграде. В турнире принимают участие московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и баскетбольный клуб «Дубай».